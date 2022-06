LTO Noord over stikstofmoties: 'De staat van de natuur staat nog steeds niet centraal'

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met de stikstofplannen van het kabinet. Wel wil de Tweede Kamer dat er meer perspectief komt voor de boeren, meer ruimte voor innovaties, een landelijk dekkend meetnetwerk en dat provincies zelf de baas zijn hoe ze het beschikbare geld besteden.

Het zijn aanpassingen die er mede zijn gekomen op aandringen van de boeren. Toch vindt Dirk Bruins, voorman van LTO Noord, de wijzigingen onvoldoende. "Ten eerste weten we niet wat de minister doet met de moties die de kamer heeft aangenomen. Maar voor ons blijft het een heikel punt dat de minister vasthoudt aan het terugdringen van een bepaalde hoeveelheid stikstof. Terwijl het erom gaat dat de natuur in goede staat is."

Plan boeren in de la

Een motie van de Boer Burger Beweging (BBB) en JA21 om stikstof als maatstaf uit de wet te halen kreeg alleen steun van kleine partijen. "Dat komt omdat Kamerleden het veel te ingewikkeld vinden om te kijken naar een echte oplossing. Dan moet je terug naar de tekentafel. Maar dat willen ze dus blijkbaar niet doen", aldus Bruins.

De LTO Noord-voorman spreekt zijn verbazing uit dat er helemaal niets is gedaan met de plannen die de boeren vorig jaar samen met natuurorganisaties hebben ingeleverd. "We hebben plannen aangedragen die daar een bijdrage aan kunnen leveren." De plannen zouden kunnen zorgen voor een reductie van stikstofuitstoot met 40 procent. Dat is niet genoeg, want de opgave voor het hele land is 50 procent.

70 procent niet haalbaar

Volgens minister Van der Wal hoeven niet alle boeren weg, maar boeren krijgen volgens Bruins wel dat gevoel. "Percentages van 70 procent stikstofreductie zijn onrealistisch. Dan hebben boeren het gevoel dat er niets meer overblijft. Dan zien mensen geen uitweg meer. We willen wel iets doen, maar dan wel proportioneel", zegt Bruins.

Hij wijst erop dat met meetnetwerken precies kan worden vastgesteld waar en wanneer stikstof vrijkomt. "Dan kun je gerichte maatregelen nemen." Hij noemt een pilot in Liefstinghsbroek, bij Natura 2000-gebied in Westerwolde, waar veel kennis wordt opgedaan door te meten.

Gerichte maatregelen

"Je ziet soms enorme pieken. Een van die pieken bleek een windhoos te zijn. De lucht gaat dan blijkbaar circuleren in de stal. Als je dat weet, dan kun je daar iets doen." Een motie van CDA-kamerlid Derk Boswijk om deze pilot verder over het hele land uit te rollen, werd door een meerderheid in de Tweede Kamer gesteund.