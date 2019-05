Raad Coevorden omarmt massaal Regio Deal

Vanuit alle fracties was gisteravond waardering te horen voor de Regio Deal. De deal bevat een pakket van investeringen van in totaal 40 miljoen euro, bedoeld om te investeren op de terreinen werk, wonen en welzijn in het zuiden en oosten van Drenthe. Het rijk steekt er 20 miljoen in, de provincie 10 miljoen en de rest van het geld komt van de deelnemende gemeenten Coevorden, Hardenberg, Emmen, Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Hoogeveen.“Onze regio kan deze impuls goed gebruiken”, zei PvdA-raadslid Joop Slomp. Hij schetste nog maar eens dat het nog niet zo lang geleden is dat mensen in de regio werkten in het veen en bij de boer en dat het historisch verklaarbaar is dat er nog altijd achterstanden zijn. Wel mist Slomp de concrete uitwerking van de Regio Deal.Dat geluid was ook bij andere fracties te horen. Jerry Stoker van het PAC riep het college dan ook op om de raad goed te betrekken bij het maken van plannen. “Het zou jammer zijn om onze gezamenlijke denkkracht niet te benutten.”Wethouder Joop Brink (PvdA) erkende dat de uitwerking nog verder op gang moet komen. “Maar dat komt zeker goed. We hebben gezegd: eerst moet zeker zijn dat het geld er komt, daarna komen die plannen. In de loop van dit jaar komt daar zeker meer duidelijkheid over.”