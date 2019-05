Bouw grootste drijvende zonnepark van Europa van start in Tynaarlo

"Het zijn zonnepanelen die drijvend op het water gehouden worden door pontons. Het gaat om een oppervlakte van zes hectare. Technisch is het heel ingewikkeld", vertelt Marcel Grit. Hij is directeur van Roelofs Zandwinning en nam het initiatief voor het zonnepark."Zandwinningen zijn diep. Je hebt maar zo een diepte van dertig meter. En door die grote oppervlaktes aan water heb je vele invloed van de wind en heb je ook golven in het water. Daar moet je allemaal rekening mee houden." De velden met zonnepanelen zijn verankerd en kunnen niet bewegen als het waait.Met het drijvende zonnepark wil Roelofs een tweede leven geven aan voormalige zandwinlocaties. "We hebben de ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2030. Een drijvend zonnepark past heel goed in deze lijn", legt directeur Grit uit. Roelofs heeft negen locaties in ons land, waarvan twee in Drenthe.Grit is trots over de opbrengst van het zonnepark in Tynaarlo. "Het zijn indrukwekkende getallen. We gaan 8,4 megawatt opwekken als het veld operationeel is. Daarmee kun je 2.300 huishoudens van energie voorzien."Voorwaarde is natuurlijk wel dat de zon een beetje moet schijnen. "Vanochtend is het nog wel een beetje bewolkt, maar ik denk dat het vandaag wel goed zal gaan. Dat de panelen op water liggen heeft wel voordelen. Het heeft een koelend en reflecterend effect. Het rendement van de zonnepanelen zal beter zijn dan op daken", besluit Grit.