Volgend seizoen degraderen twee clubs rechtstreeks uit de eredivisie

De nummer 17 en 18 van de eredivisie dalen volgend seizoen rechtstreeks af naar de Keuken Kampioen Divisie. De nummer 16 van de eredivisie kan nog steeds via play-offs proberen lijfsbehoud af te dwingen. De nummers één en twee van de Keuken Kampioen Divisie promoveren.Voor afgelopen seizoen zouden de maatregelen betekenen dat behalve NAC ook De Graafschap rechtstreeks was gedegradeerd. Sparta zou samen met eerste divisie-kampioen FC Twente direct gepromoveerd zijn.De maatregelen zijn onderdeel van de zogenoemde veranderagenda om de kwaliteit van de eredivisie te verbeteren. In november besloten de clubs de nieuwe regels in te voeren. Maandag is besloten de veranderingen naar voren te halen en per volgend seizoen in te laten gaan.Op de veranderagenda staat ook dat clubs die Europees spelen pas later instromen in het bekertoernooi. Ook worden de mediagelden beter verdeeld en delen clubs die actief zijn in Europa hun inkomsten uit de toernooien met andere eredivisieteams. Het gaat dan in eerste instantie alleen om clubs die op natuurgras spelen. Die maatregel zou er aan bij moeten dragen dat clubs eerder afstappen van kunstgras.