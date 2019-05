Camping Dwingeloo bestaat: eigenaar wint zaak van gemeente

De gemeente heeft volgens de Raad niet hard kunnen maken dat er in 2016 en 2017 geen camping aanwezig was. Volgens Westerveld bleek uit luchtfoto’s dat er in die jaren geen kampeermiddelen stonden.De gemeente weigerde daarom de camping in het meest recente bestemmingsplan te legaliseren, omdat zij van mening is dat de camping niet meer bestaat.Campinguitbater Dick Kemp beweerde het tegengestelde en heeft allerlei rekeningen en overzichten overlegd, waaruit blijkt dat hij wel degelijk de in 2012 beëindigde camping weer had opgestart.De uitspraak betekent dat de gemeente de camping alsnog in het nieuwe bestemmingsplan moet opnemen. Kemp kan daardoor met de gemeente in gesprek over uitbreidingsplannen en niet, zoals de gemeente betoogde, het starten van een camping vlakbij het zwaar beschermde natuurgebied het Leggelderveld.Of de uitbreidingsplannen van de camping ook tot uitvoer komen is nog maar de vraag. Eerder zei een gemeentewoordvoerder dat 'elk uitbreidingsplan voor de camping een zeer moeizaam verhaal is.'