Radiomaker uit Emmen op Curaçao tijdens tropische storm: 'We gaan het meemaken'

Aruba, Bonaire en Curaçao maken zich op voor de tropische storm Bonnie. De storm zou eerst eerst vanavond (plaatselijke tijd) aankomen, maar dat wordt 's middags.

Radiomaker Angelo Wensing uit Emmen zit op Curaçao. Hij werkt daar voor een radiozender. "Er is wel wat paniek op het eiland nu, er is net een persconferentie geweest en er is een avondklok vanaf 11.00 uur, dan moet iedereen binnen zijn. Het is best wel heftig, de storm Bonnie raast recht over het eiland. We verwachtten eerst dat hij er net langs zou gaan, maar het ziet er naar uit dat we de volle laag krijgen."

Code lila

Curaçao heeft de noodtoestand uitgeroepen. Er wordt 75 tot 125 millimeter regen verwacht. Dat is een vijfde wat normaal in een heel jaar valt op het eiland. "Mensen moeten hun huis dichttimmeren en binnenblijven en zorgen dat ze voor vijf dagen boodschappen in huis hebben. De winkels zijn dicht. En mensen moeten zorgen dat ze genoeg batterijen hebben en kaarsen hebben" , zegt Wensing. "Het is nu code rood, maar als het erger wordt krijg je code lila."

