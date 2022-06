Bergingsbedrijven: 'Laat politie en defensie zelf trekkers wegslepen'

Drie bergingsbedrijven in het Noorden - die anoniem willen blijven uit vrees voor minder werk - weigeren trekkers weg te slepen in opdracht van de politie, op plaatsen waar protestacties uit de hand lopen. Ze vinden dat burgers zo tegen elkaar uit worden gespeeld en pleiten ervoor dat defensie en politie eigen middelen inzetten om voertuigen weg te slepen.

"Ik ben niet bang, maar wel voor de mogelijke gevolgen", meldt een van de bergingsbedrijven. "Ik weet zeker dat ik vandaag niet naar mijn werk had kunnen gaan als ik die inbeslaggenomen trekker op de A28 weg had moeten slepen. Ik vind het niet goed dat ze hier burgerbedrijven voor inschakelen. Wij hebben er niets mee te maken."

'Ik sta achter de boeren'

Een ander bedrijf zegt: "Wij slepen geen boeren af. Dat is een bewuste keuze. Het is niet uit angst, maar het is gewoon geen win-winsituatie. Ik kom heel veel trekkers tegen onderweg. Als ik ze afvoer gaan ze niet meer aan de kant voor me. Dat zijn emoties. Ik begrijp die emoties wel. Ik heb kennissen, vrienden en familie die boer zijn. Iedere berger heeft daarmee te maken."

Een derde berger heeft wel een contract met een onderaannemer van de overheid, maar is niet benaderd voor de klus op de A28. "Ik sta er niet achter hoe de overheid met het stikstofprobleem omgaat. Ik sta achter de boeren. De politie mag wel langzaam rijden voor een betere cao en boeren mogen niet op de snelweg rijden. Ik heb ook chauffeurs onderweg. Die hebben er ook last van. Maar dat is dan maar zo."

Werk weigeren mag nu

Logixc, onderdeel van de ANWB, heeft een contract met de overheid voor vervangend vervoer, berging en transport. Het bedrijf besteedt die opdracht weer uit aan bergingsbedrijven verspreid over het hele land. Om te voorkomen dat bergers trekkers van bekenden moeten wegslepen, worden nu bedrijven ingeschakeld van verder weg. Het bedrijf kan niet bevestigen dat het steeds moeilijker wordt om bergingsbedrijven bereid te vinden een trekker af te slepen; er is geen woordvoerder beschikbaar.