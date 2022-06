Westerveld wil burgers ontzien bij mogelijke schade door gaswinning

Van deur tot deur. De gemeente Westerveld wil van elke woning een bouwkundig rapport, als die in de buurt van een gaswinninglocatie staat. Dat moet in de toekomst problemen en getouwtrek over schade aan de gebouwen voorkomen. Ook als zo'n rapport per woning honderden euro's kost.

Om met de deur in huis te vallen: gemeenteraadslid Michiel van de Kasteelen van Progressief Westerveld wil helemaal geen gaswinning in de kleine gasvelden die Westerveld heeft. "Dat wil volgens mij helemaal niemand in deze regio." Maar de Rijksoverheid besloot de winning toch toe te staan. "De discussie daarover zal terugkeren, maar we moeten ook beseffen dat dit niet het moment is voor die discussie gezien de oorlog in Oekraïne en de gaslevering vanuit Rusland. Maar als we gaswinning toestaan in Westerveld, dan keurig zonder de inwoners ermee te belasten. Geen toestanden zoals in Groningen."

Met 'toestanden' doelt hij voornamelijk op schade aan woningen en panden, als gevolg van de gaswinning. In Groningen zijn veel gebouwen met scheuren omdat de gaswinning voor bodemdaling en aardbevingen zorgt. Als de schade eenmaal ontstaan is, ontstaat soms discussie. "Het winningsbedrijf suggereert dan dat deze schade er al was. Of helemaal niet door gaswinning komt", vervolgt Van de Kasteelen.

Strijden tegen groot bedrijf

Die discussie wil hij voorkomen in Westerveld. "Van elk pand in het gaswinningsgebied moet een bouwkundig rapport opgemaakt worden", zegt het gemeenteraadslid. Het gaat bijvoorbeeld over huizen in de dorpen Nijensleek en Vledderveen. "Een nulmeting. Op andere plekken, zoals in Groningen, ontbreekt het daaraan. Daar worden situaties gekapitaliseerd of ontkend." Dat resulteert in lange, juridische gevechten. Van de Kasteelen wil de situatie omdraaien.

Met een nulmeting moeten inwoners van Westerveld sterker staan. Bij zo'n meting wordt een beeld opgemaakt van de huidige staat van het huis.

Ontstaat straks schade aan het pand door gaswinning, dan kunnen de inwoners met de nulmeting dit bewijzen. De overheid moet de schade vervolgens voorschieten, om deze zelf te verhalen bij het winningsbedrijf. Daarmee wordt de burger ontzien. "Dan hebben de inwoners meteen het geld, en voorkom je dat een enkele burger moet procederen tegen een groot bedrijf", aldus Van de Kasteelen. "We willen hiermee de inwoner helpen."

Honderden euro's

In Westerveld wil gasbedrijf Vermilion het aardgas gaan winnen. "Zij zeggen dat dit geen kwaad kan. Dan kunnen ze toch ook de bewijslast op zich nemen?", zegt Van de Kasteelen, die zich ook realiseert dat een nulmeting per gebouw al snel honderden euro's kost. Omdat het over een groot gebied in Drenthe gaat, leidt de optelsom tot een behoorlijk geldbedrag. "Als Vermilion hier gas wil winnen, moeten ze dat ook maar betalen. De burger moet hier niets van voelen."