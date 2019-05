Stelling: Ik ben bang voor een 'zware' aardbeving in Drenthe

De beving had een kracht van 3,4 op de schaal van Richter: een relatief zware beving voor Nederland. Alleen de beving in 2012 in Huizinge was zwaarder (3,6). Vorig jaar januari werd Zeerijp getroffen door een even zware beving als vandaag.De aardbevingen in Groningen worden veroorzaakt door de gaswinning. Ook in Drenthe wordt gas gewonnen. Weliswaar uit kleinere gasvelden, maar het zorgde in het verleden wel voor aardbevingen. In Dalen bijvoorbeeld.De NAM zei in 2017 dat mogelijke aardbevingen rond de gasopslag bij Langelo een kracht van maximaal tussen de 3.6 en 4.0 op de Schaal van Richter kunnen hebben.Ben jij bang dat een even zware aardbeving als vandaag in de toekomst Drenthe treft? Of ben jij daar niet zo bang voor?