'Coalitieakkoord provincie is niet echt groen'

Dat is de reactie van de Drentse Natuur en Milieufederatie-voorman Reinder Hoekstra op het provinciale coalitieakkoord tussen PvdA, VVD, CDA, CU en GL.Volgens kersvers GroenLinks-gedeputeerde Hans Kuipers is dit het groenste coalitieakkoord ooit in Drenthe. Maar volgens Hoekstra valt dat hard tegen. "Het is voortzetting van het beleid van het vorige college, een echt fundamenteel groenere koers kan ik niet ontdekken. Het nieuwe college stelt wel groene ambities in het akkoord maar ik mis op veel plekken de urgentie."Dat maakt de Natuur en Milieufederatie op uit de uitleg over de zoektocht naar klimaatmaatregelen en nieuwe schone energiebronnen. Daarin staat dat het allemaal wel ‘realistisch, haalbaar en betaalbaar moet zijn’.De landbouw moet volgens Hoekstra sneller gaan verduurzamen naar een natuurinclusieve landbouw. In het collegeakkoord staat dat Drenthe de afspraken met het Rijk nakomt voor de ontbrekende stukken van het Nationaal Natuurnetwerk, maar ook daar mist Hoekstra urgentie. ‘Het gaat echt hard achteruit met de biodiversiteit, dat ga je in dit tempo en met dit beleid niet stoppen.’Hij ziet het liefst een versnellingsagenda. "Ik ben wel benieuwd waar de 50 miljoen die het nieuwe college wil stellen als investeringsagenda voor gebruikt gaat worden. Ik hoop dat alles in de uitvoering wel groener gaat worden."Hoekstra vreest meer asfalt door het al ingezette beleid voor de gedeeltelijke verdubbeling van de N34, de zoektocht naar oplossingen voor de verkeersdruk op de A28 tussen Meppel en Hoogeveen en een nieuwe zoektocht om samen met Overijssel een betere en veilige verbinding met Twente te maken. Volgens verkeersgedeputeerde Cees Bijl hoeft dat bij de A28 en de verbinding met Twente niet per se, er wordt ook naar andere oplossingen gekeken.De Natuur en Milieufederatie ziet ook groene lichtpunten in het akkoord: de voortzetting voor het realiseren van vitale vakantieparken, dat Drenthe zich houdt aan de afspraken voor het realiseren van nieuwe natuur, het goede fietsbeleid en de terughoudendheid bij het bouwen van nieuwe bedrijventerreinen.