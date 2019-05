Te koop: voormalig gemeentehuis Peize

Het Rijksmonument fungeerde tot en met 1997 als gemeentehuis van de gemeente Peize. Het jaar daarop ging Peize op in de gemeente Noordenveld en werd het pand als kantoor gebruikt. Nadat het monument drie jaar leegstond, kochten Anneke en Bart-Jan Siegers het pand samen met hun goede vriend Evert Kamps.Ze knapten het voormalige gemeentehuis op en maakten er twee appartementen in. Om in hun slaapkamer te komen, moeten ze een grote kluisdeur door."Kijk", zei vriend Evert Kamps toen hij twee jaar geleden zijn nieuwe appartement liet zien aan RTV Drenthe. "Dit was vroeger dus de trouwzaal. Maar nu is het mijn woonkamer." En dat riep nogal eens wat vragen op bij de dorpsgenoten. "Veel mensen zijn hier getrouwd. Of sommige mensen komen gewoon even langs als we buiten zitten en vertellen dan dat ze hier bijvoorbeeld wel veertig jaar hebben gewerkt. We krijgen genoeg praat."Nu vinden de bewoners het tijd voor een nieuwe uitdaging en staat de markante woning opnieuw te koop.