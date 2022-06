Geen extern onderzoek naar verlies zandwinning bij De Huttenheugte

D66 en JA21 dringen erop aan dat er ook een extern onafhankelijk onderzoek komt. "We hebben geen twijfel over de gang van zaken, maar met een extern onderzoek kan je alle twijfel en onzekerheid wegnemen", meent Henk Pragt namens D66.

"Dit is een geval van wc-eend", vult Frank Duut van JA21 hem aan. "We geloven de conclusies van de provincie graag. Als er niets oneigenlijks is gebeurd, waarom zou je er dan op tegen zijn?" Ook Partij voor de Dieren en de SP pleiten voor een extern onderzoek.

'Geld krijgen we niet terug'

Dat onderzoek gaat er niet komen. De vijf partijen die ook het provinciebestuur vormen, zien het niet zitten. Zij zien na het lezen van de conclusies van het interne onderzoek geen reden tot een vervolg. "De provincie is al flink door het stof gegaan", vindt Henk Post van de ChristenUnie. "Er is een dure les geleerd. We hebben geen behoefte om nog meer tijd en geld te besteden hieraan. Het geld krijgen we niet meer terug."

Overigens krijgen de coalitiepartijen ook steun van een deel van de oppositie hierin. Zo ziet ook Sterk Lokaal niets in een extern onderzoek, net als de PVV. Nico Uppelschoten: "Waar zijn we nu mee bezig", vraagt hij zich af. "Het projectteam is veranderd en de verantwoordelijke provinciebestuurder zit er ook al niet meer." Cees Bijl was verantwoordelijk voor dit dossier, maar stopte eind vorig jaar. Nelleke Vedelaar is zijn opvolger.