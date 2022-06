Opnieuw boerenprotest op A37, trekkers rijden richting Zwartemeer

Op de A37 is voor de tweede keer vanavond een boerenprotestactie begonnen. Trekkers zijn bij Nieuw-Amsterdam de snelweg opgereden, en zetten koers richting Zwartemeer.

Demonstranten hadden zich opnieuw verzameld op een parkeerplaats bij de A37, waar ook ME-eenheden aanwezig waren. Op foto's is te zien dat agenten de oprit blokkeerden. Het is onduidelijk hoe trekkers de snelweg op zijn gekomen. Mogelijk is dat gebeurt via een van de buitenwegen.

Eerder vanavond werd de A37 bij knooppunt Holsloot volledig vastgezet door actievoerders. De politie deelde meerdere boetes uit, onder meer voor keren op de snelweg. Meerdere ME-busjes kwamen naar het verkeersknooppunt, waarna agenten het gesprek aangingen met de demonstranten. "Het was niet nodig om in te grijpen en te forceren", meldde een politiewoordvoerder. Het is niet duidelijk op welke wijze de politie nu gaat handhaven.

Gisteren demonstreerden boeren ook op meerdere plekken in en rondom Drenthe tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zo was knooppunt Lankhorst urenlang geblokkeerd, en reden boeren gisteravond vanaf de A28 bij Beilen naar Hoogeveen. Later op de avond reed nog een groep trekkers op de A37.