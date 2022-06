Politie: protestactie op A37 voorbij, aantal bekeuringen uitgedeeld

De A37 ter hoogte van knooppunt Holsloot is weer vrij nadat demonstranten de weg in beide richtingen blokkeerden. Dat meldt de politie, die een aantal bekeuringen heeft uitgedeeld, onder meer voor keren op de snelweg.

Een blokkade van personenauto's, vrachtwagens en trekkers zorgde ervoor dat het verkeer in de richting van Emmen en Hoogeveen vaststond. Meerdere ME-busjes kwamen naar het verkeersknooppunt, waarna agenten het gesprek aangingen met de demonstranten. Zij maakten zelfstandig een einde aan de protestactie door de blokkade op te heffen. "Het was niet nodig om in te grijpen en te forceren", meldt een politiewoordvoerder.

De protestactie begon op de de Dikkewijk in Nieuw-Amsterdam, waar deelnemers zich verzamelden om opnieuw actie te voeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Gisteren demonstreerden boeren ook op meerdere plekken in en rondom Drenthe. Zo was knooppunt Lankhorst urenlang geblokkeerd, en reden boeren gisteravond vanaf de A28 bij Beilen naar Hoogeveen. Later op de avond reed nog een groep trekkers op de A37.