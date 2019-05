Wethouder Jisse Otter na lelijke val op Mallorca in ziekenhuis

Gisteren is Jisse Otter (61), wethouder voor Wakker Emmen, geopereerd in het ziekenhuis op het eiland.Hij reageert monter op zijn val, ondanks zijn breuken en de pijnstillers die het leed wat moeten verzachten. Want hij heeft net goed nieuws gekregen. "Ik krijg net de ontslagpapieren, dus ik mag weg uit het ziekenhuis en kan naar huis. En dat ga ik ook zo snel mogelijk doen. Ik heb al gezien dat er genoeg vluchten zijn."Otter vertrok met een fietsclubje van vijf kameraden woensdag naar het Spaanse eiland in de Middellandse Zee, om daar een paar dagen op de racefiets te koersen. Dat doen ze wel vaker. Zaterdag, op de laatste dag vlak voor hun vertrek, ging het mis."We fietsten ergens, op een brede weg, best met een flinke snelheid, en ik reed achteraan. Ineens kwam er een auto keihard op ons afrijden, vanaf een zijweg. Er was dus twijfel of hij wel of niet voor ons zou stoppen. De groep volop in de remmen. Alleen was het voor mij te laat, want ik had die auto helemaal niet gezien. Dus klapte ik tegen het wegdek. Geen idee hoe. Of ik echt ook over de kop gevlogen ben, kan ik niet navertellen. Het gebeurde binnen een seconde."Met veel pijn, een mitella om de arm en onder de pijnstillers, wilde Otter samen met z'n fietsmaatjes zaterdagavond gewoon de terugvlucht pakken. "Ik dacht, ik laat na thuiskomst wel in het ziekenhuis in Emmen onderzoeken wat er kapot is." Maar Otter werd er tussenuit gehaald op het vliegveld. Wat hem mankeerde, en of hij wel een doktersverklaring had. "Tja, toen mocht ik dus niet vliegen van de luchthavenarts. Ik moest naar het ziekenhuis voor een scan. En daar bleek het mis te zijn. Gebroken ribben en een sleutelbeenbreuk."Na de operatie gisteren, gaat het redelijk met Otter. "Alleen als je lang gelegen hebt, doet het pijn, om weer in beweging te komen." Hij hoopt straks nog een vliegtuig terug te pakken naar Nederland, en vanavond weer in Emmen terug te zijn.Wie hem tijdelijk gaat vervangen in Emmen? "Vervangen? Ik denk niemand. Het wethoudersvak bestaat vooral uit praten. En dat kan ik gewoon. Ik kan er rustig bij zitten. Dus zoals ik me nu voel, ga ik gewoon weer aan het werk."Een selfie sturen van zijn gekwetste lichaam, dat zit er niet in. "Nee hoor, ben je gek. Ik heb mijn haar een paar dagen niet gewassen, niks ervan, dat gaat niet gebeuren", lacht hij.