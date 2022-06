Hartono naar tweede ronde in dubbelspel Wimbledon

TENNIS - Arianne Hartono uit Meppel heeft met haar dubbelpartner Demi Schuurs de tweede ronde van Wimbledon bereikt. Het tennisduo versloeg Jodie Anna Burrage en Eden Silva uit Groot-Brittannië in twee sets: 6-3 en 6-4.

In de tweede ronde staan Hartono en Schuurs tegenover de winnaar van de wedstrijd tussen Oceane Dodin/Tatjana Maria en Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko. Deze wedstrijd wordt morgen gespeeld.

Hartono doet op het historische tennistoernooi in Londen alleen mee in het dubbelspel. Voor het enkelspel wist ze zich niet te plaatsen. Dat gold overigens ook voor Roland Garros, het vorige Grand Slam-toernooi waar Hartono zich voor probeerde te plaatsen. Bij de Australian Open slaagde ze er dit jaar wel in het hoofdtoernooi te bereiken.