Opvang asielzoekers Ter Apel komende nacht op meerdere locaties

Op verschillende plekken is vanavond crisisnoodopvang gevonden voor asielzoekers die wegens drukte niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

75 asielzoekers worden ondergebracht in Emmen, 75 in Kampen en 95 in Stadskanaal, aldus een woordvoerder.

Door de herverdeling is er naar verwachting in de nacht van woensdag op donderdag voor iedereen onderdak in Ter Apel. Onduidelijk is nog of er voor iedereen een bed is of dat er ook mensen op stoelen moeten slapen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al lange tijd overvol, omdat de doorstroom van vergunninghouders vanuit opvanglocaties naar woningen stagneert.