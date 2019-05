​Nieuw boek over Drentse natuur: 'Inspiratie voor toekomst

De overhandiging vond plaats op het Noordenveld bij Lhee, een voormalig landbouwgebied dat is heringericht als natuurgebied als onderdeel van het Dwingelderveld.In het boek staat de Drentse natuur centraal. Verhalen over projecten zoals het Noordenveld, interviews met boswachters en tips voor uitstapjes in de natuur komen aan bod.Veel aandacht is er voor de manier waarop de provincie samenwerkt met verschillende organisaties, boeren en burgers bij het herstellen van de biodiversiteit."​De biodiversiteit staat onder druk. Het is alle hens aan dek en daarbij hebben we elkaar nodig. Juist in samenwerking kunnen we daar vorm aan geven", stelt Jumelet. "Dit is een boek om opnieuw geïnspireerd te worden. Het laat zien wat er allemaal gebeurd is de afgelopen jaren."Het natuurboekis te downloaden via de website van de provincie.