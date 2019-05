OM in beroep tegen straf steekpartij bij feesttent Valthe

In de nacht van 1 op 2 september vorig jaar stak de 43-jarige Winschoter een 19-jarige man uit Nieuw-Weerdinge neer. Dat gebeurde bij de feesttent die er stond vanwege de jaarlijkse Feestweek Valthe. Het slachtoffer liep een slagaderlijke bloeding in zijn been en werd ook in zijn gezicht geraakt. Daar hield hij een groot litteken over de lengte van zijn gezicht aan over.Voor de steekpartij was de man uit Winschoten de feesttent al uitgezet, omdat hij binnen iemand met een mes had bedreigd. Ook had hij een boksbeugel bij zich. Zelf zei hij vorige maand in de rechtbank in Assen dat hij zich van de avond weinig meer kon herinneren. Hij had flink gedronken en speed gebruikt. Hij zei hij dat hij nog wel wist dat hij werd aangevallen door de Nieuw-Weerdinger en dat dat de aanleiding voor de steekpartij was.Volgens de officier was het andersom en was juist hij de agressor. Het had volgens de aanklager weinig gescheeld of het slachtoffer had het niet meer kunnen na vertellen. Voor poging tot doodslag, bedreiging met het mes en bezit van de boksbeugel eiste hij vijf jaar cel.De rechtbank vond die eis te hoog en wilde ook dat de man zou worden behandeld, omdat hij – naast zijn drank- en drugsverslaving – meerdere stoornissen heeft. Ze legde hem twee jaar cel op, waarvan één jaar voorwaardelijk. Als de man niet zou meewerken aan de behandeling, zou hij ook het tweede jaar moeten uitzitten.Maar die straf doet geen recht aan de ernst van wat er gebeurd is, vindt het OM. “Het verschil tussen de eis en de straf vinden wij te groot”, aldus een woordvoerster.