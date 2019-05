Kijk mee in het nieuwe Jan Kruis Museum in Orvelte

Ook tekende Kruis illustraties voor de nieuwste versie vanvan Multatuli die verscheen in 2007. Een verzameling van zijn werk is vanaf morgen te zien in het nieuwe Jan Kruis Museum in het centrum van Orvelte.Leontien, de dochter van Jan Kruis, vertelt: “Ik denk dat veel mensen hier plezier aan gaan beleven en dat ze verrast worden, want er hangt hier veel werk dat niet bekend is.”Het museum is ook een eerbetoon aan haar vader. “Ik denk dat hij heel trots zou zijn. Het is fijn dat hij hier zijn eigen plekje heeft in Drenthe. We voelen ons ook echte Drenten en dit is een heel mooie plek.”Voor de familie is het laatste stuk confronterend. “Hij maakte cartoons over de dood, ik vind ze erg goed, maar dat voelt ook erg dubbel.” Jan Kruis komt in het museum niet alleen naar voren als een bekend artiest, maar ook als een familieman. “Het was een unieke vader, een prettige man.”Overigens vult het museum de ruimte waar voorheen het ‘Apple-museum’ was te vinden. Dat is verhuisd naar Westerbork.