Plannen van nieuw college positief maar kunnen volgens VNO-NCW scherper

Op een aantal kritiekpunten na is de VNO-NCW voorman positief over het akkoord.Er is krapte en mismatch. De arbeidsmarkt is volgens Schroor een groot zorgpunt. "Het valt nu nog mee aan de onderkant, maar in het midden en hoger kader is het al flink mis. Het akkoord ademt dat vooral het onderwijs en het bedrijfsleven het op moeten oplossen."Hij vervolgt: "Je ziet nu dat bedrijven mensen bij elkaar weg kopen. Dan lijkt even dat er een probleem is opgelost, maar dit is niet houdbaar voor de lange termijn. De overheid, de Sociaal Economische Raad (SER) Noord Nederland en het bedrijfsleven moeten samen een plan maken voor de hele noordelijke arbeidsmarkt."En daarmee pakt Schroor meteen uit met een andere wens. De SER Noord moet weer steun krijgen van de provincie Drenthe. De noordelijke SER werd gefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (van de drie provincies) en de nationale SER. Het SNN stopt met deze bijdrage.Sinds 2015 was er vanuit de politiek kritiek op de noordelijke SER, vrij vertaald dat het een ongeleid projectiel is. De SER Noord vond dat provincies bij het stimuleren van extra werkgelegenheid miljoenensubsidies effectiever moeten uitgeven. En meer samen moeten optrekken. Dat laatste is ook een punt van VNO-NCW. Schroor die zelf ook sinds kort is van de vernieuwde SER hoopt de draad met Drenthe spoedig weer op te kunnen pakken en die daar ook aanknopingspunten voor in het college akkoord.De constatering in het akkoord dat Drenthe leidend is in de circulaire economie, deelt Schroor niet. De Friezen zijn volgens hem veel verder, daar zijn meer initiatieven. "Circulaire economie moet veel meer gezamenlijk in het noorden worden opgepakt, de provincies Drenthe moet daar samen met Groningen en Friesland meer werk van maken."De voorman van VNO-NCW is blij met de ongewijzigde inzet van het nieuwe college voor het Chemiecluster in Zuidoost-Drenthe (ontwikkeling bio-kunststoffen, schone energie) en de Gilderegeling, waarbij ouderen jongeren moeten begeleiden en vakkennis overdragen. Dat geldt voor VNO-NCW ook voor de inzet op waterstofprojecten in Emmen en Hoogeveen . De urgentie voor de energietransitie naar schone brandstoffen staat volgens Schroor niet als urgent in het akkoord. Hij hoopt dat in de praktijk het straks anders zal zijn.Met de plannen voor wegverdubbelingen en onderzoek naar de oplossing voor filedruk is Schroor niet tevreden. De N34 gaat op drie of vier plaatsen een paar kilometer verdubbeld worden en een onderzoek naar de drukte op de A28 moet uitwijzen wat de oplossing is voor de filedruk tussen Meppel en Zwolle.Dat hoeft voor de kersverse verkeersgedeputeerde Cees Bijl niet automatisch meer asfalt te betekenen . Bijl doelt daarmee bijvoorbeeld op gebruik van de vluchtstrook. De wensen van VNO-NCW zijn bekend, de hele N34 moet worden verdubbeld en de A28 tussen Meppel en Hoogeveen moet zesbaans worden. "Dat is in het belang van de transportsector in Zuidoost-Drenthe’, aldus Schroor.Ook op de spoorplannen heeft Schroor kritiek. Drenthe zet heel erg in op het versnellen en verbeteren van de bestaande spoorverbinding met de Randstad . Maar het noorden heeft belang bij een nieuwe rechtstreekse spoorlijn naar het westen: de Lelylijn. "Ik zou graag zien dat Drenthe gaat inzetten op beiden: en bestaand spoor en de nieuwe verbinding. En/en dus, en niet of/of"En dat de steun en gemaakte afspraken voor Groningen Airport Eelde gewoon door gaan met GroenLinks in het college vindt de VNO-NCW voorman een ‘knappe prestatie.’