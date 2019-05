Gaat Drenthe naar de stembus voor Europa?

Vijf jaar geleden ging ruim 37 procent van de Drentse stemgerechtigden naar een stembureau. Daarmee volgde Drenthe het landelijk gemiddelde.Vandaag kun je alleen stemmen op Nederlandse partijen. Dat zijn D66, CDA, PVV, VVD, SP, PvdA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, (die allen al in het parlement zitten), 50PLUS, Jezus Leeft, DENK, De Groenen, Forum voor Democratie, vandeRegio & Piratenpartij en Volt Nederland.Ja. Maar om te voorkomen dat alles versplinterd raakt en je niet fatsoenlijk kan samenwerken, zijn alle partijen op basis van politieke kleur weer aangesloten bij acht fracties.Om het allemaal iets te verduidelijken en om je een beeld te geven wat Europa eigenlijk inhoudt, maakten de collega's van de NOS een kort filmpje. Bekijk die hieronder:Het parlement kan 'ja' of 'nee' zeggen tegen wetsvoorstellen die de Europese Commissie doet. Dat doet het parlement samen met ministers van de lidstaten, die over dat specifieke voorstel gaan.Landbouw is een thema dat vaak op de agenda staat, want 40 procent van de begroting van de Europese Unie gaat naar subsidies voor boeren. Er zijn plannen om daarin te snijden, maar dat ligt gevoelig, schrijft het Algemeen Dagblad.Ook wil Europa de CO2-uitstoot flink verminderen. Maar dit is een heet hangijzer. Een ander belangrijk thema voor de EU zijn de multinationals die via allerlei constructies belasting proberen te ontduiken. Dat moet anders, maar hoe? Want de lidstaten gaan over belastingen, niet de EU.