Slavernij in Drenthe is dichterbij dan je denkt tijdens eerste herdenking Keti Koti in Assen

Drentse slavernij

Want ook in Drenthe is de slavernij dichterbij dan misschien gedacht. Een aantal rijke, Drentse families handelde ook in mensen. "Wat ik hier heb is een verkoopakte. Waarbij een familielid van De Vos van Steenwijk zijn aandeel in een plantage verkoopt", vertelt Ellen van der Velds van het Drents Archief terwijl ze een aantal oude documenten met sierlijke letters neerlegt op een witte tafel.

"Daar wordt onder andere genoemd dat de gebouwen, de molens, de onbebouwde en bebouwde gronden worden verkocht. Maar daartussen staan ook de slaven, slavinnen en hun kinderen genoemd als roerende goederen", vervolgt Van der Velds.

Kanttekening

"Er zit wel een kanttekening bij", benadrukt Van der Velds. "We kunnen niet met zekerheid zeggen hoe Drents het is. De familieleden die benoemd worden kunnen ook de provinciegrenzen zijn overgestoken."

Drenthe stelde in de tijd van de slavernij economisch gezien weinig voor. Dat er Drentse families zijn die handelden, is wel duidelijk. Maar hoe groot hun rol was, dat is moeilijk te zeggen. "We weten ook niet hoeveel documenten er nog meer zijn. We raden onderzoekers dan ook zeker aan om onderzoek te komen doen in onze archieven", vertelt Van der Velds.

"We hebben niet een kant-en-klare doos met alles over het slavernijverleden in Drenthe. Het vergt echt veel onderzoek om alle verbanden te leggen en het plaatje compleet te krijgen."

Vrije dag

De afgelopen weken is er al vaak over gediscussieerd: moet Keti Koti een nationale vrije dag worden? Als het aan Veneberg van het Comité 30juni/1juli ligt uiteraard wel. Zoals gezegd hoopt ze dat heel Nederland uiteindelijk er net zo bij stil staat als op bevrijdingsdag. "Wij als comité staan graag in verbinding met andere organisaties in het kader van cultuur en diversiteit om hier samen een mooi geheel van te maken."