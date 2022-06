Centrum van Emmer-Compascuum gaat op de schop

Verbreding van het kanaal met plaats voor aanlegsteigers, klinkers in plaats van asfalt en 21 nieuwe appartementen. Het centrum van Emmer-Compascuum gaat volledig op de schop.

Inwoners konden gisteren tijdens een inloopbijeenkomst bij sporthal De Klabbe de nieuwe plannen en bouwprojecten inzien. En zoals bij elk bouwproject gaat ook hier niet alles over rozen: de bouw van zowel de sportzaal als het kindcentrum zijn vertraagd.

Vijf basisscholen en een peuterspeelzaal nemen intrek in een spiksplinternieuw kindcentrum. De opgeleverde datum van december wordt echter niet gehaald. "Het was de bedoeling dat de kinderen na de kerstvakantie hun intrede in het nieuwe gebouw konden nemen, maar dat zit er niet in", aldus Rik Zinnemers namens de gemeente Emmen. De bouw van de nieuwe sporthal gaat door de leveringsproblemen waarschijnlijk ook vertraging oplopen, maar hoeveel weet de gemeente nog niet.

Achter die nieuwe sporthal, komen 21 appartementen met uitzicht op het kanaal. "Het wordt een combinatie van zeven koop- en veertien huurappartementen", legt de gemeente uit. De begane grond wordt zo ingericht dat er in de toekomst ook makkelijk omgebouwd kan worden tot horeca of winkel, mocht dat nodig zijn. "We hebben met de tekeningen overal rekening mee gehouden."

Verkeer

Behalve nieuwbouw gaan ook wegen op de schop. "Het asfalt maakt plaats voor klinkers, er komt meer groen en op drie plekken in het dorp komen extra drempels", legt Zinnemers uit. "Het moet een dorpser gevoel geven, maar ook meer veiligheid creëren."

Niet alle inwoners zijn daar van overtuigd, al is verkeersdeskundige Patrick Mink duidelijk. "Deze aanpassingen zijn voldoende om de veiligheid te waarborgen." Veel inwoners klagen over het feit dat er te hard wordt gereden in het dorp, maar ook over de verkeersveiligheid rondom het nieuwe schoolgebouw. "Daar is allemaal rekening mee gehouden."

Zo komen er extra drempels, zoals voor de school, wordt het voetpad verbreedt en komen er extra zebrapaden. "Op andere plekken is dit bewezen effectief, dus we hebben er alle vertrouwen in dat het hier ook goed gaat komen", zegt de verkeersdeskundige. Het zijn niet de enige grote veranderingen in het dorp. Zo wordt er al hard gebouwd aan het kindcentrum, waar meerdere basisscholen gehuisvest gaan worden, komt er een nieuwe sporthal en worden er nieuwe appartementen uit de grond gestampt. Dit gaat echter niet zonder een aantal problemen.