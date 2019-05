Help! Ik heb schade door een aardbeving in Groningen, wat nu?

De grond in Groningen trilde afgelopen nacht weer eens flink. De aardbeving bij het dorp Westerwijtwerd had een kracht van 3.4 op de schaal van Richter en was in grote delen van de provincie te voelen. En zelfs daarbuiten, want ook in Drenthe is de beving gevoeld.

Aan het begin van de middag waren er ruim tweehonderd schademeldingen binnengekomen. Of daar ook meldingen vanuit Drenthe bij zitten, is nog niet bekend.Stel dat je nu een scheur in de muur hebt, door de aardbeving in Groningen . Wat kun je dan doen?Bij het afhandelen van de schade wordt een onderscheid gemaakt tussen bevingen in één van de Drentse gasvelden en in het 'Groningenveld'.Denk je dat je schade hebt door een aardbeving in Groningen, dan neem je contact op met de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Je kunt een schadeformulier invullen op schadedoormijnbouw.nl , of je kunt ze telefonisch bereiken.[image: https://imgd.rgcdn.nl/8e077a99d5b0425ca2a40b1d54dd57f5/opener/FB76126D4554D7C9C125840200454DF4.jpg Hoe gaat het nu verder? Nadat je de schade hier hebt gemeld, krijg je binnen een week een bevestiging. Daarin krijg je ook te horen hoe lang het ongeveer gaat duren voordat er een beslissing zal liggen. Officieel moet een melding binnen vijftien maanden volledig zijn behandeld, meldt de TCMG op haar website.Vervolgens wordt er een onafhankelijke deskundige voorgesteld en krijg je iemand toegewezen die je tijdens het hele proces begeleidt. Als je twijfelt of de deskundige wel echt onafhankelijk is, kun je aan bel trekken en krijg je eventueel een nieuwe deskundige toegewezen.Dan is het tijd voor een schade-opname; dat betekent dat de deskundige de schade gaat opnemen. Daarna stelt de deskundige een rapport op en legt hij een advies neer bij de TCMG. Een andere deskundige controleert het rapport. Je hebt daarna zelf twee weken de tijd om op het rapport te reageren.Op basis van je opgebouwde dossier, met daarin het adviesrapport, neemt de TCMG een besluit en wordt dus duidelijk of je een schadevergoeding krijgt, of niet. Als je die krijgt, wordt het geld binnen twee weken op je rekening gestort. Ben je het niet eens met het besluit, dan kun je bezwaar maken.