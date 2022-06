Boeren met trekkers bij gemeentehuis Emmen

Zo'n twintig boeren staan met de trekkers bij het gemeentehuis van Emmen. Daar hebben de boeren een kort gesprek gehad met burgemeester Eric van Oosterhout.

De boeren zijn naar het gemeentehuis getrokken, omdat daar vandaag over het stikstofbeleid gesproken gaat worden. Lammert Mennink uit Emmen is een van de boeren die aanwezig is: "We staan hier om een statement af te geven. Wat nu op tafel ligt, is niet uitvoerbaar. Ik snap dat je met elkaar een probleem hebt, maar je moet het met elkaar oplossen. En niet met een dictaat vanuit Den Haag zoals het nu gaat."

Hij voelt zich gesteund door de gemeente. "Een van de vereisten is dat je met elkaar in gesprek blijft. We hebben geen kwade bedoelingen. Blijf gewoon binnen de regels van de wet en probeer het zo goed mogelijk te verwoorden."