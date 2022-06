Gymverenigingen in Zuidoost-Drenthe luiden de noodklok: 'Geen trainer te vinden'

Hegen merkte dat er een tekort aan gymleraren was, nadat de vaste gymjuf van de vereniging aangaf te willen stoppen. Op de vacature kwam geen enkele reactie. Vijf andere gymverenigingen uit de regio meldden zich met hetzelfde probleem.

De vereniging uit Sleen klopte aan bij de gemeente Coevorden voor hulp. Samen met de buurtsportcoach en de gymverenigingen Unido Emmer-Compascuum, Dol Olympia Nieuw-Amsterdam/Veenoord, NDEO Nieuw-Dordrecht, Gym- en Dansvereniging Dalen, ASG uit Geesbrug en Gymvereniging Sleen is een plan gemaakt.

In plaats van verschillende vacatures uit te zetten van elk een paar uur, is er een gezamenlijke vacature uitgezet voor een fulltimebaan voor een trainer. Hierdoor hopen de verenigingen wel een trainer aan te kunnen trekken voor de regio Zuidoost-Drenthe. Tot dusver is daar nog niet veel respons op gekomen.

Niet verbaasd

Alieke Wijholds, beleidsadviseur leefstijl en bewegen bij de gemeente Coevorden, is niet verbaasd over het trainerstekort. "Wij krijgen ook signalen van andere verenigingen uit de regio. Bijvoorbeeld van zwemverenigingen, maar er zijn ook te weinig scheidsrechters", vertelt Wijholds.

Als verklaring geeft Wijholds dat de verenigingen moeite hebben om voldoende leden binnen te houden, vooral in de dorpen. Daarbij komt dat er meerdere verenigingen zijn in een dorp en zij vissen allemaal in dezelfde vijver met leden.

Uitdagingen voor de toekomst

Volgens Wijholds speelt dit probleem niet alleen in Zuidoost-Drenthe, maar waarschijnlijk in heel Nederland. Samen met de gemeenten en binnen het eigen sport- en preventieakkoord is de gemeente Coevorden aan het bedenken hoe het verenigingsleven ook in de toekomst op peil gehouden kan worden.