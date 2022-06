Boeren spreken in bij Emmer gemeenteraad: 'Angstig voor wat er gaat gebeuren'

"Veel boeren zijn angstig voor wat er staat te gebeuren. We praten over de leegloop van van het platteland." Boerin Brenda Timmerman uit Roswinkel sprak die woorden bij het begin van de raadsvergadering in Emmen.

Hun woordvoerder, Timmerman, benadrukte dat de landelijk voorgenomen stikstofplannen onmogelijk zijn. "De normeringen zijn niet haalbaar." Volgens haar staan er door het aangekondigde beleid bedrijven op het spel. "Ik zie gebeuren dat daar te weinig aandacht voor is en dat men het probleem onderschat. Ik denk dat we het hebben over de ontwrichting van de hele samenleving."

Ze hekelt ook de beeldvorming dat de boeren niets willen. "In de afgelopen jaren hebben we laten zien wat we willen en kunnen. Maar we vragen vooral om met ons in gesprek te gaan." In Emmen, waar de boeren met een kop koffie werden ontvangen, gebeurt dat beter dan in Den Haag. "Daar wordt tegen de boeren ja geknikt en nee gezegd. We hopen dat u dan ook tot een wijs besluit komt."