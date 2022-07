Pensioenen omhoog en de bieb voor niks: dit verandert er vandaag

Ook het minimumloon wordt iets verhoogd. Ben je 21 jaar of ouder en werk je 36 uur per week, dan krijg je daar straks 11,26 euro per uur voor. Dat betekent een verhoging van 20 cent per uur. Jeugdlonen en uitkeringen stijgen hierdoor mee, want die zijn gekoppeld aan het minimumloon. De komende jaren wordt het minimumloon verder verhoogd, tot 13,18 euro per uur in 2025.