Maatregelen tegen vandalisme luchtwachttoren Schoonebeek lijken succesvol

"Er lag een paar maanden geleden nog een straatbord en wat rommel, maar van echt vandalisme is geen sprake", vertelt vrijwilliger Jacques Louwes van het dagelijks beheer van de wachttoren. "Voorheen werd het prikkeldraad doorgeknipt en de beugel waarin het prikkeldraad hangt platgeslagen. Hierdoor konden vandalen in de toren klimmen en de deur aan de binnenkant openmaken." Volgens Louwes lieten de vandalen rommel achter zoals blikjes bier, energiedrink en zakken chips.

Ook de twee houten picknickbankjes werden volgens de vrijwilliger vakkundig gesloopt. "De onderdelen werden weggegooid in het Schoonebekerdiep of mee naar huis genomen." Om die reden zijn beide banken weggehaald en vervangen door een betonnen picknickbank.

Om te voorkomen dat vandalen opnieuw de luchttoren inklimmen is er eind vorig jaar door Stichting Het Drentse Landschap een nieuw soort prikkeldraad geplaatst. "Er hangt nu scheermesprikkeldraad. Daar hebben we nog geen problemen mee gehad. Er is ook een ander soort beugel geplaatst die een stuk steviger is", legt de vrijwilliger uit.