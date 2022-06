VVD pleit voor cultuurplatform in binnenstad Coevorden

Een platform voor de bevordering van muziek-, dans- en toneelonderwijs. Dat is wat er mist in de binnenstad in Coevorden, vindt de VVD. Daarom stelt de partij voor om de haalbaarheid ervan te laten onderzoeken.

Daartoe dienden de liberalen vanavond een motie in tijdens de vergadering over de kadernota, waarin de gemeente Coevorden haar plannen schetst voor de begroting van volgend jaar. Volgens de VVD-fractie staat daarin te weinig over cultuur.

Geen muziekschool meer

Sinds de sluiting van de muziekschool (Centrum voor de Kunsten/CQ werd in 2014 failliet verklaard, red.), heeft de gemeente geen centrale plek meer waar creatieve inwoners muziek-, dans- en toneelonderwijs kunnen volgen.

Raadslid Lucie ter Waarbeek (VVD) denkt dat er in de gemeente Coevorden voldoende kansen liggen om in de brede zin een cultuur-muziekplatform op te zetten en dat aanbod voor kunstonderwijs in de gemeente terug te brengen.

Onderzoek en investering