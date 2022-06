Levensmiddelenwinkels in Hoogeveen blijven langer open op zondag

Supermarkten, bakkers, slagers en poeliers in Hoogeveen mogen tot en met 1 januari ruimere winkeltijden aanhouden op de zondag. Dat heeft de gemeente besloten na een gezamenlijke motie hierover van VVD, Gemeentebelangen, D66, GroenLinks, SP en de PvdA.

De indieners hebben tegelijkertijd gevraagd aan het college om te onderzoeken of de verruiming omgezet kan worden in een permanente regeling. Dat onderzoek loopt inmiddels en had eigenlijk al uitgevoerd moeten worden.