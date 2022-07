Meer mensen kiezen voor een ander beroep: 'Ik maakte mooie dingen met meel en bloem. Nu met bloemen'

Van banketbakker naar bloemist

Ook Bob Schreiber uit Meppel gooide na tientallen jaren als banketbakker het roer om. "Ik had wel tot mijn 80e banketbakker kunnen zijn, maar ik weet niet of ik daar gelukkig van was geworden." Maar voor hem was de volgende stap in zijn carrière nog niet zo vanzelfsprekend. "Ik wist dat het iets creatiefs moest worden, maar ik had nooit verwacht dat ik als bloemist zou gaan werken", vertelt hij.

Om erachter te komen welk beroep het beste bij hem past, schakelt Schreiber een loopbaancoach in. "Zelf kwam ik er gewoon niet uit. Er zijn zoveel andere leuke beroepen die je kunt doen", zegt hij. Als hij samen met de coach zijn werkervaringen, interesses en zelfs hobby's bij langs gaat, blijkt al snel dat het werk als bloemist goed bij hem past. "Toen heb ik gemaild naar een aantal winkels en zo kon ik meelopen. Uiteindelijk ben ik terecht gekomen bij Elisha's bloemen, hier in Borger."

Leerling

Schreiber is naar eigen zeggen erg blij met zijn keuze. "In het maken van boeketten kan ik echt mijn ei kwijt. Eerder maakte ik mooie dingen met meel, bloem en suiker. Nu doe ik dat met bloemen", vertelt hij enthousiast.

Wel is het voor Schreiber nog wennen om met een heel ander vak bezig te zijn. "Ik ben gewoon weer leerling. De dames hier op de vloer doen het bloemschikken super, maar die vaardigheden moet ik nog leren. Ik kan al wel een boeket in elkaar draaien, maar nog niet zoals zij dat kunnen."

Glimlach

Ook voor Linnemann is het soms nog wennen. "In de ouderenzorg heb je veel te maken met mensen die in de laatste fase van hun leven zitten. Dus ook met sterfgevallen. Daar moest ik in het begin vooral aan wennen, want dat kan soms wel emotioneel zijn."

Maar dat het werk ook zijn moeilijke kanten kent, weegt volgens hem niet op tegen al het mooie dat de ouderenzorg met zich meebrengt: "Eigenlijk had ik dit veel eerder moeten doen. De dankbaarheid en de liefde die je krijgt van de mensen, dat is fantastisch. Dit werk is zo boeiend en als je dan een glimlach ziet op het gezicht van de mensen doet je dat zo goed. "