Hoogevener verdacht van poging tot doodslag na inrijden met trekker op politie

Een 23-jarige man uit Hoogeveen wordt verdacht van poging tot doodslag nadat hij gisteravond met een trekker was ingereden op een politieauto. Dit gebeurde tijdens een blokkade van de A37, meldt de politie.

Ook een man van 49 jaar uit Emmen is aangehouden, hij volgde een bevel van de politie niet op. Daarnaast reed hij onder invloed. De man uit Emmen is inmiddels vrijgelaten.

De A37 was gisteren in beide richtingen enige tijd helemaal dicht tussen Veenoord en het knooppunt Holsloot. Meerdere boeren versperden daar de weg. Volgens de politie ontstond bij de blokkade een dreigende situatie, waarbij de man uit Hoogeveen probeerde in te rijden op een politieauto waar agenten inzaten. Zij hebben aangifte gedaan van doodslag.