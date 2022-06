Hoop voor schademelders gasopslag Norg? 'Second opinion' komt er

Schademelders rond de gasopslag Norg, bij Langelo, van wie hun claims eerder zijn afgewezen, krijgen mogelijk nieuwe hoop. De rapporten van TNO/TU Delft en Deltares over schades in het gebied worden onderworpen aan een frisse blik. Staatssecretaris Hans Vijlbrief heeft dat per brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Vanaf 2018 tot aan de zomer van 2020 werd er hetzelfde omgesprongen met de schades rondom de gasopslag Norg, als in het aardbevingsgebied in Groningen. Er was sprake van 'omgekeerde bewijslast'. Dat hield in dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moest bewijzen dat schades niét door de opslag van gas in Langelo waren veroorzaakt. Lukte dat niet, dan konden de schademelders rekenen op een vergoeding.

Harde conclusies

Die regeling was van korte duur, want in de zomer van 2020 besloot het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) de omgekeerde bewijslast terug te draaien. Het instituut dat verantwoordelijk is voor de afhandeling van de schades, baseerde zich op rapporten van TNO en de TU Delft. Daaruit concludeerden zij dat er vaak geen relatie was tussen de gasopslag en schades.

Die conclusie werd later ook gehaald uit een rapport van Deltares. Onder meer de Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een (TWME) heeft dat altijd te kort door de bocht gevonden. "Zij trekken harde conclusies", zei Wisse Hummel van de TWME daar al eerder over. Hij vond de onderzoeken waar het IMG zich op baseert 'onvolledig'.

September

De TWME drong daarom al langer aan op een second opinion. Daarin werd zij gesteund door onder meer de gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe. Na gesprekken met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, is nu toegezegd dat er 'een frisse blik' op de onderzoeken komt.