Moi, chauffeur! Aflevering 3: De excentrieke buschauffeuse Mirjam Drenth is geliefd bij collega's en klanten

Mirjam Drenth (48) uit Assen is al lang niet meer uniek als buschauffeur vanwege haar vrouw zijn, maar wél vanwege haar enthousiasme, vriendelijkheid en opvallende verschijning. Ze ziet er altijd bijzonder kleurrijk uit, en roze: dat is haar lievelingskleur. Voor Qbuzz rijdt ze op verschillende lijnen in Drenthe en Groningen, waar ze een bekend gezicht is.