Assen zet kazernelobby voort tijdens Kamerdebat: 'Zichtbaar zijn is belangrijk'

'Hooguit zwaaien'. Dat is volgens Drents commissaris van de koning Jetta Klijnsma het enige wat zij en burgmeester Marco Out van Assen kunnen doen tijdens het debat over de kazerne in Assen vanmiddag in Den Haag. Maar zichtbaarheid is van belang, vinden de Drentse bestuurders.

Om half vijf is het commissiedebat begonnen. Tweede Kamerleden gaan debatteren met staatssecretaris Christophe van der Maat over het vastgoed van Defensie. De staatssecretaris is van plan om de Johan Willem Friso Kazerne in Assen te sluiten. Dit is bij de provincie Drenthe en de gemeente Assen in het verkeerde keelgat geschoten.

Alles halen de Drentse overheden uit de kast om hun strijd voor behoud van de kazerne te voeren. Vanuit Assen gingen afgelopen tijd brieven, petities en telefoontjes naar de Tweede Kamer en de staatsecretaris. "Wij willen laten zien dat Drenthe het ontzettend belangrijk vindt dat de kazerne open blijft in Assen", zegt Klijnsma.

Commitment

"Ik heb hier in vroeger tijden rondgelopen (als Kamerlid van de PvdA en staatssecretaris, red.). Dan zit je ook naar de publieke tribune te kijken om te zien wie er allemaal zaten. Als je zag: daar zit commitment, dan ging ik toch anders het debat in dan voor een heel lege tribune."

Veel meer dan plaatsnemen op de publieke zit er niet in. "Ik kan hooguit zwaaien naar een paar woordvoerders", grapt Klijnsma. "Het publiek is een soort behang, we kunnen geen inbreng leveren. Het feit dat je er bent, is een teken aan de wand."