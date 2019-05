Extra trein op traject Emmen-Zwolle

Daardoor komen er 177 zitplaatsen bij, de extra trein is nodig omdat het aantal reizigers nog steeds stijgt. Hij is broodnodig als spitstrein.Vervoerder Arriva heeft bij ProRail een nieuwe dienstregeling aangevraagd waarbij de drie eerste ritten Coevorden-Zwolle in Emmen zullen beginnen als sneltrein. Daarmee wordt de reistijd enkele minuten verkort en krijgt Emmen vier keer per uur een rechtstreekse reismogelijkheid naar Zwolle.Hiermee worden ook reizigers uit de opvolgende drukke treinen gelokt waardoor er een betere spreiding in reizigers ontstaat over de reeds beschikbare treinen. Tevens worden Dalen en Gramsbergen twee keer per uur bediend in de spits in plaats van één keer. Deze verbeteringen gelden in de middagspits in omgekeerde richting.Als op termijn bij station Emmen-Zuid het spoor verdubbeld is en er een tweede perron is gebouwd, kan in de hele spits vier keer per uur van Emmen naar Zwolle en vice versa worden gereden. Tussen Coevorden en Zwolle rijdt in de spits al ieder kwartier een trein.Omdat er voor de verongelukte trein destijds al een reserve-exemplaar is gekomen, komt er nu een extra trein bij, het aantal treinen gaat van 14 naar 15. Dat levert dus 177 extra zitplaatsen op, met staanplaatsen erbij 219.Arriva boekte sinds ze de treindienst overnam van de NS een reizigersstijging van 20 procent. Die groei zet nog steeds gestaag door.De provincies Drenthe en Overijssel hebben samen met Arriva besloten dat de driedelige trein die bij Dalfsen verongelukte weer volledig opgeknapt zou worden. Slopen of gebruiken als onderdelenleverancier voor de andere treinen was te veel kapitaalsvernietiging. De kosten zijn 7,1 miljoen euro. Drenthe betaalt 1,5 miljoen euro, Overijssel 2,8 en de rest betaalt het Rijk.De trein is van het type Spurt en is net als de andere veertien, hoe gek het ook klinkt, een lopende-band-product en een beproefd model. Treinenbouwer Stadler heeft inmiddels succesvol hele series van de Spurt gebouwd voor vele spoorvervoerders binnen en buiten Europa.