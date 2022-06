Assenaar de cel in voor belagen ex-vriendin in Hoogeveen

Een 44-jarige man uit Assen is voor het belagen van zijn ex-vriendin in Hoogeveen veroordeeld tot acht maanden cel. Hiervan is drie maanden voorwaardelijk. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

De vrouw maakte begin vorig de relatie tussen de twee telefonisch uit. Dit kon de man niet verkroppen. Hij wilde uitleg en stuurde haar honderden berichten, sprak haar voicemail in, wachtte haar op en achtervolgde haar. Een stopgesprek in mei 2021, waarbij de politie de man benadrukte een einde te maken aan het zoeken van contact, sloeg hij in de wind.

Zeven maanden lang achtervolgd