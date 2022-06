Aanpak wegen Emmen: 'Er mag een tandje bij worden gezet'

De wegen in Emmen moeten nog beter worden opgeknapt dan het college nu van plan is. Het gemiddeld vijftig jaar oude wegennet bevindt zich momenteel in slechte staat. Wethouder René van der Weide kondigde begin dit jaar een omvangrijke inhaalslag aan wat betreft de kwaliteit.

De VVD, de SP, het CDA en Forum voor Democratie vinden dat het college te laag inzet. Er mag volgens hun wel een tandje bij worden gezet.

Vorig jaar mei meldde Van der Weide al dat het slecht gesteld is met de kwaliteit van het wegennet. Een inspectie in 2020 leverde een verontrustend beeld op. Veel uit de jaren zestig en zeventig stammende wegen lopen tegen het einde van hun levensduur aan. Ruim een kwart scoort zelfs onvoldoende.

De wethouder kondigde vervolgens in maart aan om de komende vier jaar ruim veertig miljoen euro in het onderhoud te steken. Terwijl de wethouder een jaar eerder aangaf dat er eigenlijk zestig miljoen euro nodig is. Bij nader inzien blijkt dat voor nu geen financieel haalbare kaart.

Belgische wegen

De ambitie om ruim driekwart van de wegen weer op het zogenoemde beeldkwaliteit B-niveau te krijgen, is het streven om voor C (matig) te gaan.

De VVD is daar bezorgd over. Patrick de Jonge pleit er voor om toch voor B te gaan. "Dan staat de B niet voor Belgische wegen, zoals onze wegen er nu bij liggen." Marc Kuiper (SP) denkt daar net zo over. "Een verlaging van je ambitie is misschien wel meer reëel, maar klopt niet bij de verkondigde inhaalslag."

Kapitaalvernietiging

René Wittendorp (CDA) stelt een tussenweg voor door een keuze te maken in de wegen die belangrijk zijn om op hoog niveau te houden. Forum voor Democratie gooit er een motie tegenaan: alle wegen gewoon op B-niveau. "Je gaat een scheve tegel ook niet iets minder scheef terugplaatsen", aldus fractievoorzitter Robart de Jong. "Op de lange termijn staat zo'n aanpak gelijk aan kapitaalvernietiging."

Bezuinigingen

Volgens wethouder René van der Weide zag de gemeente in 2014 al dat het wegenonderhoud achteruit ging. Om het probleem te ondervangen viel het besluit om jaarlijks drie miljoen euro per jaar uit te trekken voor een periode van acht jaar. In 2020 ging er voortijdig een streep door die regeling vanwege bezuinigingen.