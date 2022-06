Politie deelt beelden van verdachten op 'nachtelijke strooptocht' door Gieten

Omdat ze op het station in Emmen zijn gefilmd, kan de politie een signalement geven. Een van de twee had een donkere jas aan van het merk Black Bananas. De jas had een groen logo op de barst. Verder droeg hij een rugzak en een lichtgekleurde spijkerbroek met grijs-zwarte Nike Air Max-schoenen. De tweede verdachte had ook een donkergekleurde jas aan. Hij droeg eveneens een rugzak, waarschijnlijk een blauwe met groene stiksels. Ook had hij een muts op, droeg hij vermoedelijk grijze jeans en zwarte Nike Air Max-schoenen.