Vol en onrustig in Ter Apel, situatie nog 'onder controle'

Het is "heel vol" en onrustig bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Gedurende de hele dag zijn er meerdere opstootjes onder asielzoekers geweest.

Vanwege de drukte is de toegangscontrole naar de poort verplaatst en worden mensen daar een voor een naar binnen gelaten. De vluchtelingen die hier wachten staan in de zon, ook kinderen. Ondertussen deelt het COA water uit, meldt RTV Noord

Normaal gesproken vindt de toegangscontrole plaats bij een slagboom, maar omdat mensen daar omheen kunnen lopen en om de situatie beheersbaar te houden, is de controle verplaatst naar de afgesloten poort. Ondanks de drukte verwacht de woordvoerder dat de situatie onder controle blijft, ook richting de avond en nacht. "Er zijn voldoende bussen ingehuurd om mensen te verplaatsen naar crisis-noodopvanglocaties in Maastricht, Den Haag en Groningen." Die locaties hebben plek voor zo'n 150 mensen.

Ondertussen roeit het COA "met de riemen die we hebben", aldus de woordvoerder. Niet alleen de asielzoekers hebben last van de drukte, ook de medewerkers in Ter Apel die al lange tijd onder grote druk werken. "We hopen dat het nationale crisisteam snel oplossingen gaat bieden."