Ruim 2.300 handtekeningen onder petitie tegen transferium De Punt

In gesprek met provincie

Binnen het nieuwe college van Tynaarlo zijn ook bedenkingen tegen nut en noodzaak van het transferium. Maar de hele zaak onmiddellijk afblazen, zover is de kersverse wethouder Jelbrich Peters (PvdA), van onder meer infrastructuur en natuur, nog niet. "Ik ben er ten eerste heel erg blij mee, dat als er zorgen zijn onder inwoners dat die signalen ons bereiken. Met deze petitie is dat prima gelukt. We gaan met de provincie in gesprek hoe we nu verder gaan."

Hoe ze zelf in de wedstrijd staat, daarover houdt Peters zich op de vlakte. Ze verwijst daarbij naar het collegeprogramma van Tynaarlo, waarin de partijen afgesproken hebben dat ze nut en noodzaak van het transferium nu - tien jaar na dato - toch nog eens nader onderzocht willen hebben.

Andere omstandigheden

"Dat komt door de veranderende omstandigheden die in de loop der jaren zijn ontstaan. Overdag is de 100 kilometer op de snelweg ingevoerd, waardoor je toch ziet dat er minder ongelukken gebeuren bij de op- en afritten. En door de coronacrisis is thuiswerken opgekomen, waardoor er minder verkeer is", vertelt wethouder Peters.

Om die reden zijn er ook binnen de coalitie ernstige twijfels over de meerwaarde van het transferium. Dat deze door de tijd ingehaald is, dat wil Peters nog net niet zeggen. "Daar gaat de gemeenteraad over. En wat wij nu willen als college is een goed onderbouwd stuk voorleggen aan de raad, waarin helder staat wat nu nog nut en noodzaak is."

Na zomer beslissing