Kortere lijntjes tussen ondernemers en werkzoekenden in Zuidoost-Drenthe

De Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB-Emmen) en het UWV-werkbedrijf Zuidoost-Drenthe hebben daarvoor een zogenoemd strategisch partnerschap gesloten. De samenwerking wordt in eerste instantie voor twee jaar aangegaan.De driehonderd bedrijven die zijn aangesloten bij de VPB-Emmen moeten makkelijk toegang krijgen tot de kennis, de mogelijkheden en de werkzoekenden bij het UWV. "Daarom komt er bijvoorbeeld een vaste contactpersoon, waarmee wij als VPB zaken kunnen doen voor alles bij het UWV-werkbedrijf", zegt Herman Idema, directeur van de VPB."Wat we ook gaan bekijken, is hoe we gezamenlijk de bedrijven kunnen benaderen en ondersteunen in hun personeelsvoorziening en alles wat daarmee verbonden is. We moeten de vraag naar personeel in onze regio samen zo creatief mogelijk benaderen."Er zullen bijeenkomsten worden gehouden, waarin het bijvoorbeeld gaat over wet- en regelgeving. "Complexe zaken, zeker voor de vele MKB-ers die we hebben op onze bedrijventerreinen", zegt Idema.