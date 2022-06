Staatssecretaris wil dit jaar een plan voor toekomst kazerne Assen

'Geen taboes'

Tijdens het debat geeft de VVD aan dat er voor die partij geen taboes zijn, wat betreft de kazernetoekomst. "Het is geen einddoel op zich om Defensie in Assen te houden", zegt Peter Valstar, partijgenoot van de staatssecretaris. Met de sluiting van de kazerne op de loer, moet er wel oog zijn voor behoud van werkgelegenheid in de regio, vindt hij.

Andere werkgelegenheid trekt meer gezinnen aan die in of rondom Assen gaan wonen, in plaats van voornamelijk jonge mannen, verwacht de VVD'er. "Misschien heeft Assen meer aan 500 banen in andere sectoren, dan 1.000 manschappen van Defensie."

Oude boom

De andere partijen spreken duidelijker uit dat Defensie niet zomaar weg kan uit Assen. "Oude bomen moet je niet verplanten. De kazerne in Assen staat er sinds 1892, een echte oude boom dus", vindt JA21-Kamerlid Derk Jan Eppink, die ook namens BBB het woord voert. "De kazerne is deel van het stadsgezicht. Personeel gaat na werktijd uit in Assen en veel gaat er wonen."

Dat laatste weerlegt de staatssecretaris. Van de 1.000 kazernebanen zijn er volgens hem 900 bezet, de rest bestaat uit vacatures. "Tien procent woont in Assen zelf, dertig procent in de provincie Drenthe en zestig in de drie noordelijke provincies. 36 procent is binnenslaper, die zijn doordeweeks in de kazerne", countert Van der Maat.

De staatssecretaris wijst er daarnaast op dat veel personeel gebruikmaakt van Defensiediensten als de kapper en het restaurant op de kazerne: uitgaven die niet meteen bij de Asser ondernemers terechtkomen.

CDA: 'Grote impact op Assen'

CDA'er Agnes Mulder plaatst mogelijke sluiting in een breder plaatje. "Het gaat om 1.000 directe arbeidsplaatsen, 500 opleidingsplaatsen en indirecte werkgelegenheid. Die komen bovenop de 7.000 van de NAM."

Bij het hoofdkantoor van de NAM in Assen gaan banen verloren door het terugschroeven van de gaswinning in Groningen. "Is de combinatie van de impact op Drenthe en de regio Assen in beeld?", vraagt Mulder zich af.

Totaalplaatje

Ze krijgt bijval van ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers. "Er ligt een bredere opgave, voor het hele kabinet. Als overheid zijn we er voor heel Nederland. We weten dat de werkgelegenheid voor krimpregio's onder druk staat. Veel mensen denken: het draait wel heel erg om de Randstad."

Voor Segers, die ook namens de PvdA spreekt, is het totaalplaatje ook nog niet zichtbaar. Hij wil dat de staatssecretaris rekening houdt met het feit dat de kazerne ingebed is in de lokale gemeenschap. Het kabinet moet wat hem betreft naar Assen komen met een 'offer they can't refuse'.

Trots op de kazerne

D66-woordvoerder Alexander Hammelburg sprak met ondernemers en politici in Assen. "Dan voel je hoeveel trots er is voor de kazerne die in Assen staat", zegt hij. Maar een moderne krijgsmacht vergt volgens D66 'pijnlijke keuzes', waarbij de JWF-kazerne niet buiten schot blijft.