Toekomst katholieke kerken in Zuidoost-Drenthe staat onder druk

Het parochiebestuur heeft een projectgroep in het leven geroepen om de feiten en cijfers in beeld te brengen. Eind dit jaar brengt de groep een rapport uit over de ontwikkelingen en denkbare scenario's. Daarbij wordt speciaal gekeken naar de vitaliteit van de plaatselijke gemeenschappen, of zij genoeg veerkracht hebben en creativiteit om tot nieuwe invulling te komen. Zo zouden de kerken worden verduurzaamd en de gemeenschappen zouden kunnen samenwerken met andere dienstverleners.