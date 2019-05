Yosan uit Sleen is Nederlands kampioen voorlezen

Vandaag was de landelijke finale om de titel 'Nationale Voorleeskampioen 2019'.Yosan gaat naar CBS De Fontein in Sleen. Sinds zes jaar woont ze met haar familie in Sleen. Van oorsprong komt ze uit Eritrea.In de voorrondes nam ze het op tegen basisscholieren uit Drenthe. Eerst op haar eigen school, daarna in de halve finales en ten slotte in de provinciale finale. Die vond plaats in Podium Zuidhaege in Assen.Omdat ze Drents voorleeskampioen is geworden, mocht ze Drenthe vertegenwoordigen in de landelijke finale. Die werd gehouden in de schouwburg in Amstelveen en werd gepresenteerd door Klaas van Kruistum.