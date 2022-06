Out ziet ruimte voor Defensie-taken op kazerne Assen: 'Dat is winst'

De gemeente Assen en de provincie Drenthe trappen op de rem bij het maken van plannen voor de toekomst van de Johan Willem Friso-kazerne. Staatssecretaris Christophe van der Maat wil haast maken, Drentse bestuurders willen de tijd nemen. Wel is er hoop dat de kazerne een rol binnen Defensie behoudt.

Nog dit jaar wil Van der Maat duidelijk hebben of hij met Assen en Drenthe op een lijn kan komen over een andere invulling van de kazerne. Assen wil geen andere invulling. "We gaan kijken hoe ver we komen", zegt burgemeester Marco Out van Assen. "Een aantal Kamerleden gaf ook aan: mocht het langer duren omdat dat nodig is, dan is dat beter dan dat je het daarop laat klappen", doelt Out op het debat dat Van de Maat en Defensie-woordvoerders vandaag hadden in Den Haag.

Ook commissaris van de koning in Drenthe, Jetta Klijnsma, twijfelt of kabinet en Drenthe eind december op een lijn liggen. "Het zou mooi zijn. Maar ik denk dat het niet wijs is nu al deadlines aan te geven."

Debat

Out is duidelijk. Hij wil het liefst de huidige brigades in Assen houden en ziet niks in de plannen van Van der Maat om eenheden naar onder meer Havelte te verplaatsen.

In ieder geval moet de kazerne ingezet worden voor een rol binnen de krijgsmacht. "Ons uitgangspunt is nog steeds: de kazerne blijft in Assen. Dat betekent dat Defensie sowieso een belangrijke rol moet blijven spelen op onze kazerne", zegt Out. "De staatssecretaris geeft ruimte om daar verder over na te denken, dat is winst. In gesprekken die we begin van het jaar hadden, was dat eigenlijk nog geen optie."

Mocht de kazerne (deels) leeg komen te staan door vertrek van Defensiepersoneel, wil de staatssecretaris dat de regio daar economisch niet onder lijdt. "Kwaliteit boven kwantiteit", noemde hij dat constant tijdens het debat.

"Als dat soort woordenspelen ontstaan, moet je heel erg op je hoede zijn. Het klinkt heel logisch, maar ook kwantitatief hebben we aantal uitdagingen in de regio, juist het totale aantal banen heeft de afgelopen periode behoorlijk onder druk gestaan", aldus Out. "Als hij zegt: ik wil kwalitatieve oplossingen bieden, dan vind ik dat hartstikke mooi dat dat zijn intentie is, maar dan hoop ik ook dat hij gaat laten zien wat hij daar daadwerkelijk mee bedoelt."