Boeren verzamelen zich voor gemeentehuizen

Boeren hebben zich vanavond met trekkers verzameld bij meerdere gemeentehuizen in de provincie. Dat gebeurde in Meppel, Hoogeveen, Beilen en Zuidwolde. Op meerdere trekkers waren protestleuzen te lezen.

De boeren willen met hun aanwezig hun onvrede uiten over het stikstofbeleid van het kabinet. Ze hopen steun te vinden bij de lokale overheden. Dat gebeurde eerder vandaag ook al in Emmen, waar enkele boeren ook inspraken in de gemeenteraad.

Moties

In Hoogeveen kwamen de burgemeester en wethouders voorafgaand aan de raad naar buiten om met de boeren in gesprek te gaan. In Hoogeveen, De Wolden en Meppel zijn hier vanavond ook moties over aangenomen.

De Hoogeveense gemeenteraad heeft een motie aangenomen die de boeren een hart onder de riem steekt. Indieners CDA, VVD, Gemeentebelangen en de SGP vinden het onbespreekbaar dat agrarische ondernemers, op basis van modellen, verplicht worden te stoppen of te verplaatsen. Die oproep kon rekenen op een meerderheid van de raad, 15 van de 27 raadsleden stemden in. De boodschap moet het college binnen twee weken overbrengen aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe en aan de politiek in Den Haag.

In buurgemeente De Wolden is een soortgelijke motie aangenomen. Gemeentebelangen, het CDA, PvdA, CU en de VVD vinden de stikstofplannen te 'onevenwichtig'. Volgens de fracties wordt de landbouw te hard getroffen. Ze hopen daarom dat het kabinet teruggaat naar de tekentafel en kiest voor een gebiedsgerichte aanpak. Een meerderheid van de raad stemde in. Alleen GroenLinks en D66 stemden tegen.

Tweede Kamer debatteert over boeren

De Tweede Kamer debatteert vanavond over de boerenprotesten. VVD en CDA vinden dat het gesprek met boeren weer op gang moet worden gebracht na alle protesten van de afgelopen weken, waarvan een deel uit de hand liep. Maar de kaders van de stikstofplannen van het kabinet blijven wel staan, zei VVD-fractieleider Sophie Hermans.

CDA-fractieleider Pieter Heerma vroeg steun aan Hermans voor het plan om een verzoeningscommissie met een onafhankelijke voorzitter aan te stellen die het gesprek tussen boeren en kabinet weer op gang moet brengen. "Om de verhoudingen te normaliseren", aldus Heerma. VVD'er Hermans zei zijn voorstel te steunen.

Ook Gert-Jan Segers van de ChristenUnie wil graag dat het gesprek met de boeren wordt hervat. Hij vindt het voorstel van het CDA een "goede suggestie". Volgens Segers moet boeren ook duidelijk worden gemaakt dat er nog wel perspectief voor hen is in Nederland. "Maar niet meer op de oude manier."

PVV-leider Geert Wilders en SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij begrijpen niet dat de regeringspartijen vasthouden aan de kaders van de stikstofplannen. "Ga je het gesprek dan niet te veel belasten?" vraagt Van der Staaij zich af. Het zou bij boeren kwaad bloed kunnen zetten, juist omdat zij de stikstofplannen al te veel een "dictaat" vinden, denkt hij.

Maar volgens Heerma bieden de plannen ruimte voor de provinciebesturen om te kijken hoe de stikstofdoelen worden gehaald. Ook vindt hij dat er "te veel partijen in het parlement" zijn die volgens hem doen alsof het hele platteland wordt leeg geveegd. "Zij willen elke poging tot verzoening, tot een gesprek om de zaken te normaliseren, kapotmaken door beelden op te roepen die niet kloppen."