Kan de kleine poppenrover de eikenprocessierups bestrijden?

Met een witte emmer en een deksel met gaatjes loopt Silvia Hellingman langs de eiken. Haar ogen open voor de kleine poppenrovers. Lang hoeft ze niet te zoeken. "Kijk ze vallen hier uit de boom als ik ze probeer te pakken", zegt ze. Het is een reflex van het kleine kevertje.Hellingman verzamelt de kevers om ze uit te zetten in het eikenprocessierupsstation in Dieverbrug. "Op die manier kunnen we kijken of de kevers ook de eikenprocessierups opeten. Ze zitten namelijk hoog in de bomen en we kunnen niet zien of ze de rupsen opeten. Wel hebben we een foto van een kever die een harige rups naar binnen werkt, maar dat was geen eikenprocessierups."Dat de kevers met zulke grote aantallen rondlopen is niet gek vindt de insectendeskundige. "Er is veel voedsel voor de kever, want er zijn heel veel rupsen op dit moment. Doordat er voldoende voedsel is produceren ze veel nakomelingen", aldus Hellingman.Met een emmer gevuld met een tiental kevers loopt Hellingman naar het station. Ze pakt ze er langzaam uit, maar de kevers laten zich vallen. "Ze zijn gestrest", zo legt ze uit. "Het enige wat we nu kunnen doen is wachten en zorgen dat ze een plekje gaan opzoeken."De insectendeskundige gaat de kevers de aankomende dagem goed observeren en zodra er bijzonderheden te melden zijn, dan zullen wij die ook op de website van RTV Drenthe melden.